В Нацбанке назвали условия МВФ относительно получения Украиной финансирования
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Международный валютный фонд ожидает от Украины выполнения нескольких "технических моментов" для утверждения новой программы. Об этом во время брифинга в четверг сказал председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.
"Во время общения с миссией МВФ начиная с мая, затем в сентябре и сейчас, когда миссия находилась в Киеве, много договоренностей, которые предшествовали Staff Level Agreement, были выполнены со стороны Украины. Остались незначительные технические моменты. Я бы обозначил несколько из них - это в первую очередь закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в фонде гарантирования... Второе - это создание единых юридических лиц - налоговой и таможенной службы", - сказал Смолий.
По его словам, эти законопроекты сегодня также с стороны Кабмина разработаны и поданы в Верховную Раду.
"Также вопрос, который очень плодотворно обсуждался - это оборот земель сельскохозяйственного назначения", - добавил глава НБУ.
Напомним, 8 декабря Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.