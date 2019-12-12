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Госдума РФ упростила для граждан Украины и Беларуси получения статуса носителя русского языка

Госдума РФ упростила для граждан Украины и Беларуси получения статуса носителя русского языка

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Госдума РФ на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка, пишет УНН.

Согласно действующему законодательству РФ, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного с ними профильной комиссией. Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке. По информации кабмина, за период действия указанной нормы (с мая 2014 года) носителями русского признано около 80 тыс. соискателей гражданства РФ, из них граждан Украины — порядка 47 тыс., граждан Белоруссии — более 800 человек.

В Думе отметили, что: “Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон „О гражданстве Российской Федерации“ о признании граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка без прохождения собеседования”.

“Граждане Республики Беларусь и граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования”, — говорится в пояснительной записке.

При этом речь идет о заявителях (или их родственниках), которые “постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ”.

Законопроект был разработан в рамках поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам совершенствования порядка приобретения российского гражданства и реализации концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

Напомним, в июле Госдума РФ упростила украинцам и тем, кто владеет русским, получения вида на жительство.

Источник: УНН
Теги: Россия, Госдума, Украина, Беларусь
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