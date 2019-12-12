Регистрация | Вход |
USD: 23,60 -0,0857  EUR: 26,14 -0,0996 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 декабря 2019 16:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5190
Версия для печати

Транзит газа и макрофинансовая помощь: о чем Зеленский говорил с президентом Еврокомиссии

Транзит газа и макрофинансовая помощь: о чем Зеленский говорил с президентом Еврокомиссии

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры продолжили обсуждение актуальных вопросов повестки дня Украина - ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства сообщил руководительнице Европейской комиссии об итогах саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже, и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей, говорится в сообщении.

По данным Офиса, Урсула фон дер Ляен приветствовала усилия украинской стороны, приложенные с целью возобновления переговоров в нормандской формате, и достижения весомых результатов встречи.

"Особое внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Достигнута договоренность продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате", - говорится в сообщении.

В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе расширенного финансирования Президент Украины и Президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро, отметили в Офисе.

Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в сререду провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, поздравив последнего со вступлением в должность, и призвал продолжить политику санкций против РФ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Еврокомиссия, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.