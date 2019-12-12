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В харьковском супермаркете ловили обезьяну из контактного зоопарка

В харьковском супермаркете ловили обезьяну из контактного зоопарка

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Харькове в одном из супермаркетов сети "АТБ" ловили обезьяну, сбежавшую из контактного зоопарка. Соответствующее видео было размещено на странице в Facebook одной из групп города Харьков, передает УНН.

"В "АТБ" на Одесской (уточнение: на проспекте Гагарина, в магазине №776 - ред.) забежала обезьяна с контактного зоопарка. Супермаркет временно закрыли, чтобы поймать беглянку", - говорится в сообщении.

Ловили обезьяну в магазине №776 на проспекте Гагарина.

Сообщается, что контактный зоопарк размещается в том же здании на третьем этаже. Обезьяна прыгала по металлическим конструкциям в магазине.

Напомним, в Киеве по улице выгуливали леопарда.

Как сообщалось ранее в УНН, по делу живодера из Хмельницкой области собаку Барсика вновь отвезут на экспертизу.

Источник: УНН
Теги: зоопарк, животные, Харьков и Харьковская область
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