Премьер-министр Украины предложил Молдове создать свободную экономическую зону

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Премьер Украины Алексей Гончарук предложил главе правительства Молдовы Иону Кику создать между двумя странами свободную экономическую зону. Как сообщает в четверг пресс-служба кабинета министров Молдовы об этом шла речь на встрече глав правительств в Киеве, отмечает УНН.

“Глава украинского правительства отметил, что в будущем между Моловой и Украиной может быть создана свободная экономическая зона”, — отмечается в сообщении. Главы правительств также обсудили возможность отмены “антидемпинговых мер”, которые были введены Украиной в отношении молдовской продукции, либерализацию автомобильных перевозок и воздушного пространства.

На встрече стороны высказались за взаимную поддержку в вопросах урегулирования территориальных конфликтов, которые есть в обоих государствах. В этой связи Молдова выразила заинтересованность в увеличении количества совместных пунктов пропуска на приднестровском участке молдавско-украинской границы, которая не контролируется Кишиневом. Эти и другие вопросы премьеры договорились обсудить на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как стало известно ранее, Молдова готовит подписание контракта с “Газпромом” после согласования поставок в обход Украины. В то же время в “Нафтогазе” обещают не оставить Молдову без газа.