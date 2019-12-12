Музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украинский музыкант Андрей Антоненко, известный как основатель группы Riffmaster, заявил, что ему предъявили обвинение в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мне предъявляют убийство Шеремета. Прям сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!" - написал Антоненко.

Следует добавить, что кроме музыкальной карьеры он участвовал в военных действиях и является сержантом Сил спецопераций.

Также об этом сообщил лидер С14 Евгений Карась.

"Сейчас. Киев. Старовокзальная 7-в. Обыск и задержание во дворе музыканта, ветерана спецназа Андрея Антоненко, известного под псевдонимом "Риффмастер". Антоненко - автор известного хита про спецназ "Тихо пришел, тихо ушел". Еще вчера шили убийство Шеремета десантнику "Буче". "Буча" проходил перед тем по другому делу о покушении на убийство бандита в ходе каких-то криминальных разборок. Теперь полиция нашла убийцу в Риффмастере. Кто рядом - стоило бы подтянуться. По крайней мере обеспечить, чтобы все действительно были по закону", - написал Карась.

Также появилось сообщение, что по этому же делу задержано Юлию Кузьменко, которая является врачом и волонтером.

Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.



Также ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.