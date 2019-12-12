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В Раде снова объявили перерыв для консультаций в кабинете Разумкова

В Раде снова объявили перерыв для консультаций в кабинете Разумкова

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины в начале вечернего заседания объявили перерыв на полчаса для проведения консультаций представителей двух фракций в кабинете председателя ВР Дмитрия Разумкова, передает корреспондент УНН.

"Фракции "Оппозиционная платформа за жизнь" и "За будущее" настаивают на перерыве 30 минут с просьбой собраться в моем кабинете", - отметил Разумков.

Так, вечернее заседание ВР продолжат в 16:40.

Напомним, в Верховной Раде Украины сегодня, 12 декабря, после открытия утреннего внеочередного пленарного заседания объявили перерыв, и руководители четырех фракций пошли для консультаций в кабинет председателя ВР Дмитрия Разумкова.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, заседание
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