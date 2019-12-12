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Смолий назвал объемы новой валютной программы МВФ

Смолий назвал объемы новой валютной программы МВФ

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Новая программа Международного валютного фонда для Украины будет трехлетняя, а ее объем составит 5,5 млрд долларов. Об этом во время брифинга в четверг сказал председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"Договоренности (с МВФ - ред.) следующие: мы ожидаем, что программа расширенного финансирования будет трехлетняя с размером 4 млрд специальных заимствований - то есть это где-то 5,5 млрд долларов", - сказал Смелый.

Напомним, 8 декабря Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

Как сообщал УНН, по словам Смолия, в этом году программу МВФ для Украины не подпишут.

Источник: УНН
Теги: НБУ, МВФ, Украина
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