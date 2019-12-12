Сеяный или несеяный: определился занял "Шахтера" перед плей-офф Лиги Европы

КИЕВ. 12 декабря. УНН. После вылета “Шахтера” из Лиги чемпионов стал известным посев донецкой команды при будущем жребию 1/16 финала Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Горняки” набрали на групповой стадии 6 очков и будут несеянными при жребию вместе с “Байером”, “Брюгге” и “Олимпиакосом”, которые вылетели из ЛЧ. А “Аякс”, “Бенфика”, “Зальцбург” и “Интер” после вылета из ЛЧ получили статус сеяных в Лиге Европы.

Вдруг известно, что среди потенциальных соперников “Шахтера” могут быть: “Севилья”, “Эспаньол” или “Селтик” украинца Марьяна Шведа.

Всего в жеребьевке примут участие 12 победителей групп Лиги Европы УЕФА и 12 обладателей вторых мест, а также восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Примечательно, что на этом этапе не смогут встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, которые играли в одной группе Лиги Европы.

Отметим, первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные — 27 февраля. Сеяные команды сыграют первые матчи дома.

Также добавим, жеребьевка состоится 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.