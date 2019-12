Активисты Greenpeace штурмовали здание Евросовета в Брюсселе

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Более 50 активистов экологической организации Greenpeace штурмовали здание Европейского совета в Брюсселе, поднявшись на строительные леса и вывесив гигантский баннер о чрезвычайном положении в сфере климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Brussels Times.

"Более 50 протестующих Greenpeace штурмовали здание Совета ЕС, поднявшись на строительные леса и вывесив гигантский баннер, в то время как лидеры ЕС должны встретиться на климатическом саммите в четверг", - пишут в издании.

Так, Greenpeace оповестил о своих намерениях в четверг утром, разместив фотографии активистов, одетых в яркие шлемы и куртки, перед их подъемом на здание. "Что-то приближается", - написала группа в Twitter. Они также потребовали от лидеров ЕС "действовать сейчас".

Something’s coming...



We are in a #ClimateEmergency



Here to tell European leaders they need to act NOW!



Stay tuned...#HouseOnFire #EUCO pic.twitter.com/4LeDL0VKh6