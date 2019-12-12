Регистрация | Вход |
USD: 23,60 -0,0857  EUR: 26,14 -0,0996 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 декабря 2019 18:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5295
Версия для печати

Активисты Greenpeace штурмовали здание Евросовета в Брюсселе

Активисты Greenpeace штурмовали здание Евросовета в Брюсселе

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Более 50 активистов экологической организации Greenpeace штурмовали здание Европейского совета в Брюсселе, поднявшись на строительные леса и вывесив гигантский баннер о чрезвычайном положении в сфере климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Brussels Times.

"Более 50 протестующих Greenpeace штурмовали здание Совета ЕС, поднявшись на строительные леса и вывесив гигантский баннер, в то время как лидеры ЕС должны встретиться на климатическом саммите в четверг", - пишут в издании.

Так, Greenpeace оповестил о своих намерениях в четверг утром, разместив фотографии активистов, одетых в яркие шлемы и куртки, перед их подъемом на здание. "Что-то приближается", - написала группа в Twitter. Они также потребовали от лидеров ЕС "действовать сейчас".

Сообщается, что организация Greenpeace использовала пожарную машину, которая должна была помочь активистам подняться на здание Совета ЕС.

"61 активист прибыл на пожарной машине, чтобы символически принести огонь к месту проведения саммита ЕС, чтобы сказать, что это чрезвычайное положение и нужно действовать сейчас", - заявили в организации.

Также сообщается, что протест вызвал перебои в движении транспорта в европейском квартале Брюсселя.

В ходе акции активисты прошли по строительным лесам вокруг здания, демонстрируя баннеры на различных языках с призывами к действиям в связи с чрезвычайной климатической ситуацией.

Напомним, что председатель Еврокомиссии представила программу защиты климата. Предложение Еврокомиссии лидеры стран-участниц ЕС обсудят 12 и 13 декабря на саммите. Польша, Венгрия и Чехия уже выступили против программы.

Как ранее сообщал УНН, Европарламент объявил климатическую чрезвычайную ситуацию.

Источник: УНН
Теги: ЕС, климат, Брюссель, изменения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.