Регистрация | Вход |
USD: 23,60 -0,0857  EUR: 26,14 -0,0996 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 декабря 2019 18:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5100
Версия для печати

Количество погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми

Количество погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Число жертв извержения вулкана на туристическом острове в Новой Зеландии достигло восьми человек. Два человека умерли в больницах в результате полученных травм. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Количество погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до восьми человек. В ночь на четверг, 12 декабря, два человека умерли в больницах от травм. По данным министерства здравоохранения Новой Зеландии, в тяжелом состоянии находятся еще более 20 человек. Вероятно, в зоне бедствия находятся тела еще девяти погибших, однако из-за угрозы повторного извержения спасатели не могут их вывезти", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря произошло извержение вулкана на частном острове Уайт-Айленд, который открыт для туристов. Всего на острове и возле него во время стихии находились около сотни человек, рассказала премьер-министер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

"Уайт-Айленд находится примерно в 50 километрах от основных островов страны. На нем расположен самый активный конусный вулкан Новой Зеландии, который в около 70 процентов погружен в море", - пишет DW.

Как сообщалось ранее, Новая Зеландия запросила 1,2 млн кв. см донорской кожи для раненых.

Источник: УНН
Теги: Новая Зеландия, вулканы, извержение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.