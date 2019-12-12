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ВАКС исследовал 2 из 30 томов по делу в отношении бывшего главы "Укртелефильма"

ВАКС исследовал 2 из 30 томов по делу в отношении бывшего главы "Укртелефильма"

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследование доказательств по делу об обвинении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц в продаже имущественных прав на недвижимость государственного предприятия, которая нанесла более 68,72 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"По результатам заседания исследованы 2 из 30 томов доказательств, заявленных стороной обвинения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее заседание назначено на 14:00 20 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее в УНН, бывшему генеральному директору "Укртелефильма" сообщено о подозрении за злоупотребление служебным положением и использование поддельных документов.

По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с соучастниками, использовал поддельные документы и оформил на предприятие 67 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которые расположены в Киеве.

Источник: УНН
Теги: кино, хищение, Антикоррупционный суд, САП
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