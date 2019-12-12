Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes. Меркель возглавляет рейтинг Forbes девятый год подряд. Об этом сообщается на официальном сайте издания, передает УНН.

"Ангела Меркель остается на первом месте 9-й год подряд, несмотря на объявление о том, что она планирует полностью отказаться от политической деятельности, когда срок ее полномочий как канцлера Германии закончится в 2021 году. Возможно, политическое влияние Меркель уменьшается, однако она по прежнему руководит страной, которая является крупнейшим членом Евросоюза и которая обладает четвертой по темпам роста экономикой в мире", - пишут в издании.

Второе место в списке заняла глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, а третье - спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Четверку замыкает Урсула фон дер Ляйен, которая стала первой женщиной-главой Еврокомиссии.

В топ-100 также попали американская телеведущая Опра Уинфри (20), британская королева Елизавета II (40), дочь Трампа Иванка (42), певицы Рианна (61), Бейонсе (66) и Тейлор Свифт (71).

Примечательно, что последней в списке оказалась 16-летняя активистка Грета Тунберг (100).

Напомним, что эко-активистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии журнала Time.