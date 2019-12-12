Во Львове неизвестные сорвали заседание городского совета

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во Львове неизвестные ворвались в помещение, где должно было проходить заседание Львовского горсовета, и захватили зал, препятствуя началу сессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"Сегодня, 12 декабря, в помещении Шевченковской районной администрации должно было состояться очередное заседание сессии Львовского городского совета. Однако неизвестные лица ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь и повредив другое имущество. Группа неизвестных лиц захватила зал заседаний Шевченковской районной администрации, таким образом препятствуя началу сессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди неизвестных были зафиксированы лица, которые уже выламывали ранее двери в мэрии, а также обливали должностных лиц неизвестным веществом. В помещении были представители правоохранительных органов.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет", - сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что полицейские устанавливают причастных лиц и обстоятельства происшествия.

Напомним, в мае на заседании исполкома заместителя главы Львовского городского совета Геннадия Васькива облили зеленой краской.