Трамп высмеял присвоение эко-активистке Грете Тунберг звания "Человека года"

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в саркастической манере выразил свое недовольство тем, что 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг стал человеком года по версии журнала Time. Об этом он написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Просто смешно. Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, а потом сходить на старый добрый фильм с другом! Отдохни, Грета, отдохни!", - написал Трамп.

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В свою очередь, Тунберг отредактировала в Twitter краткую информацию о себе.

Сейчас в профиле значится: "тинейджер, которая работает над своей проблемой по управлению гневом. На данный момент отдыхаю и смотрю старый добрый фильм с другом".

Напомним, что 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии журнала Time. Среди номинантов также был и Дональд Трамп.