Фонд госимущества опубликовал полный перечень объектов под приватизацию
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Фонд государственного имущества Украины обнародовал полный перечень объектов, подлежащих приватизации. Он включает различные объекты малой приватизации по всей территории Украины - порты, базы отдыха, гаражи, столовые и бани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу фонда.
"Фонд государственного имущества Украины впервые обнародовал полный перечень всех объектов, подлежащих под приватизацию. В частности, речь идет о 187 пакетах акций и единых имущественных комплексов государственных предприятий, 139 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 357 позиций отдельного имущества. Перечень включает совершенно разные объекты малой приватизации по всей территории Украины - как целые морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани", - говорится в сообщении.
Указано, что прозрачная и конкурентная приватизация этого имущества дает возможность повысить эффективность его использования, уменьшить коррупцию и наполнить государственный бюджет как средствами от приватизации, так и благодаря будущим налогам.
"Для бизнеса создаются дополнительные возможности для развития, увеличивается прибыль и появляются новые рабочие места", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что продажа объектов приватизации будет проходить исключительно через аукционы системы ProZorro.Продажи, объединяющая 45 электронных площадок. К середине января уже запланировано 165 аукционов.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин передал под приватизацию 737 объектов государственной собственности.