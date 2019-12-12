Рада приняла за основу законопроект относительно планирования использования земель

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об изменениях в законодательстве относительно планирования использования земель. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2280 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно планирования использования земель предусматривает урегулирование вопросов установления границ общин, комплексного пространственного планирования территорий общин, отменяет необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству.

Кроме того, законопроект имеет цель нормирования вопросов, связанных с его утверждением, нормирования формирования электронной картографической основы для планирования территории, обеспечения реальной связи программ социально-экономического развития с документацией по пространственному планированию, а также создание прозрачного и неконфликтного механизма учета общественных и частных интересов через прозрачные общественные обсуждения.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в пределах территории ОТО, будет привлекать инвесторов, удовлетворять земельные потребности своих граждан и др.

Напомним, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект относительно планирования использования земель.