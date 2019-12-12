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Рада приняла за основу законопроект относительно планирования использования земель

Рада приняла за основу законопроект относительно планирования использования земель

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об изменениях в законодательстве относительно планирования использования земель. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2280 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно планирования использования земель предусматривает урегулирование вопросов установления границ общин, комплексного пространственного планирования территорий общин, отменяет необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству.

Кроме того, законопроект имеет цель нормирования вопросов, связанных с его утверждением, нормирования формирования электронной картографической основы для планирования территории, обеспечения реальной связи программ социально-экономического развития с документацией по пространственному планированию, а также создание прозрачного и неконфликтного механизма учета общественных и частных интересов через прозрачные общественные обсуждения.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в пределах территории ОТО, будет привлекать инвесторов, удовлетворять земельные потребности своих граждан и др.

Напомним, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект относительно планирования использования земель.

Источник: УНН
Теги: земля, Верховная Рада, реформы, законопроект
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