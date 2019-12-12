Драка в ВР: ходатайство о мере пресечения для Кайды планируют рассмотреть сегодня

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева планирует сегодня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения одному из участников драки, произошедшей 11 декабря в помещении Верховной Рады после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, где обсуждали открытие рынка земли. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Предварительно сегодня (суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения - ред.) в 17:45", - сказала Максимец.

Отметим, что УНН стало известно из собственных источников, что речь идет об экс-нардепе Алексее Кайде.

Прокуратура ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

При этом экс-нардеп Игорь Мосийчук в Telegram сообщил, что Кайду готовы взять на поруки.

Напомним, одному из участников драки, произошедшей 11 декабря в помещении Верховной Рады после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, объявлено подозрение в избиении народного депутата.

Как сообщалось, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между представителями фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода".

По факту драки между представителями парламентской фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода" было открыто уголовное производство.