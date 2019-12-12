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В Одессе задержали интернет-агитатора, который призывал к войне

В Одессе задержали интернет-агитатора, который призывал к войне

КИЕВ. 12 рудник. УНН. В Одессе Служба безопасности Украины прекратила деятельность агитатора, который через одну из запрещенных социальных сетей распространял антиукраинские материалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"На персональной странице российской соцсети злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и призвал к решению военного конфликта и инспирации вражды на национальной почве", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

Эксперты подтвердили, что в обнародованных злоумышленником сообщениях содержится пропаганда войны. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 436 Уголовного кодекса Украины, следователями СБУ злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие. Мероприятия по разоблачению злоумышленника происходили под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла 124 уголовных производств по киберугроз.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Одесса и Одесская область, Украина
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