Дело Шеремета: прокуратура будет просить суд арестовать подозреваемых

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Прокуратура и полиция будут требовать ареста для всех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"У нас по законодательству Украины есть 72 часа, для того, чтобы было проведено решение суда о задержании этих лиц. Прокуратура будет вместе с полицией требовать безальтернативного ареста всех задержанных", - сказал Антон Геращенко.

Напомним, в полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.