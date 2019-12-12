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Netflix опубликовал финальный трейлер к сериалу "Ведьмак"

Netflix опубликовал финальный трейлер к сериалу "Ведьмак"

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Netflix показал финальный трейлер к сериалу Ведьмак, премьера которого запланирована на 20 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канале Netflix.

Netflix опубликовал финальный трейлер сериала “Ведьмак” сегодня, 12 декабря, однако уже набрал 712 тыс. просмотров.

“На континенте, пронизанном злом, сходятся пути охотника на монстров, колдуньи и принцессы-беглянки. Ведьмак, которого играет Генри Кавилл, прибывает 20 декабря”, — говорится в подписи под видео.

Напомним, первый трейлер к сериалу “Ведьмак” Netflix показал 31 октября.

Источник: УНН
Теги: кино
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