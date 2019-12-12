Дело Шеремета: активисты показали, как проходили обыски у Андрея Riffmaster Антоненко

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В доме украинского музыканта Андрея Антоненко, известного как основатель группы Riffmaster, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, правоохранители проводили обыски. Журналистов к зданию не подпускали. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор С14 Сергей Мазур, передает УНН.

"У "Риффмастера" обыск. На Старовокзальной 7-в. Инкриминируют убийство Шеремета. Очень мутно все это. Очень странно. Ни журналистов, ни других не пускают во двор дома Риффмастера, у которого проходит обыск", - написал Сергей Мазур.

Он добавил, что непонятно, какая логика блокировки и какие законные основания на нее.

"Блокируют все входы-выходы. Не пускают даже жителей", - написал Сергей Мазур позже.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.