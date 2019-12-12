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Суд оставил Альперина под арестом

Суд оставил Альперина под арестом

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила меру пресечения
одесскому бизнесмену Вадиму Альперину без изменений. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Вадим Клищенко.

"Оставили без изменений", - сказал Клищенко.

Как сообщалось, САП настаивала на избрании для Альперина меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 288 млн грн.

Напомним, Альперина арестовали на два месяца и определили залог в 70 млн грн.

Как сообщал УНН, одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение. Впоследствии задержали и Альперина. Ему также объявили подозрение.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина
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