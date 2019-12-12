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Во Львове умер автор памятника Бандере

Во Львове умер автор памятника Бандере

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Стало известно, что ушел из жизни известный украинский скульптор Николай Посикира. Община Львова выражает соболезнования семье, родственникам и близким, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"Скорбим из-за потери известного и уважаемого скульптора. Сочувствуем родным и близким. Люди, которые строят нашу культуру, заслуживают большого уважения и почета. Будем помнить все достижения господина Посикиры, особенно сейчас, когда Львов определил культуру топ-темой 2020 года", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

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Похоронят известного скульптора на Лычаковском кладбище. О времени и месте прощания с известным скульптором будет сообщено дополнительно.

Напомним, Николай Посикира является автором более сотни памятников и мемориальных таблиц. В частности, среди работ скульптора во Львове - памятники Степану Бандере, Михаилу Грушевскому и другим известным личностям.

Николай Посикира умер в возрасте 73 года.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, смерть
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