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Милованов объяснил, почему не снижаются цены на товары

Милованов объяснил, почему не снижаются цены на товары

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Снижение цен не происходит из-за повышения зарплат других расходов, входящих в себестоимость товаров. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. На 71 позицию уменьшились на 56 выросли (127 позиций в корзине для расчета инфляции). Что сдерживает падение цен? Повышение зарплат и других расходов в себестоимости. По определенным позициям, где должны быть больше уменьшения, мы делаем аналитику и если потребуется будем общаться с рынком и проводить расследования ", - написал Тимофей Милованов.

Среди товаров со значительной импортной составляющей, всего выросли цены на сигареты с фильтром премиум класса - на 21,8% за год. На втором месте - сигареты с фильтром премиум класса - 19,8%. На третьем месте - бананы, цена которых выросла на 18,5%. Далее идут лимоны -18,2%, жаропонижающие и обезболивающие препараты - 17,9% и импортные витамины - 7,4%. Также выросла цена на апельсины (6,7% за год) мороженую рыбу (6,6%) и домашнее детская обувь (6,8%).

При этом, снизились цены на такие товары со значительной импортной составляющей, как USB-накопители (17,6%), телевизоры (14,4%), легковые автомобили США (11,7%) и мобильные телефоны (11,1%) .

Уточняется, что курс гривны к доллару США вырос за ноябрь на 12,9%, а к евро - на 15,1%.

Напомним, в Минэкономики пояснили, почему не падают цены на топливо.

Источник: УНН
Теги: инфляция, цены, Тимофей Милованов
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