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Зеленский: Минские соглашения могут быть изменены

Зеленский: Минские соглашения могут быть изменены

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Минские соглашения могут быть изменены. Об этом заявил Президент Украины во время ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

"Я уверен, что некоторые вещи (в Минских соглашениях - ред.) сможем изменить и будем менять, потому что именно передача украинского государственного контроля после выборов - это точно не наша позиция, и я о ней сказал не знаю сколько раз, но это окончательное решение", - сказал Зеленский.

Во время Нормандского саммита канцлер Германии Ангелы Меркель отметила, что Минские соглашения могут быть изменены, в то время как Президент России Владимир Путин настаивал на их признании.

Напомним, Украина планирует подготовить изменения в Минских соглашений к следующей "нормандской встречи", которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявлял член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехстороннем контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Минские соглашения, ОРДЛО, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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