Между Украиной и Россией начался диалог - Зеленский

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский почувствовал, что между Украиной и Россией начался диалог. Об этом Глава государства заявил во время ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

"Я точно понял, что у нас (с РФ - ред.) начался диалог. Мы будем договариваться", - сказал Зеленский.

Он добавил, что для того, чтобы завершить войну, необходимо разговаривать.

Кроме того, украинский лидер отметил поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Я чувствовал мощную поддержку со стороны Германии, госпожи Меркель, и со стороны Франции. Я очень благодарен им", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Франции Макрона увидел во встрече Зеленского и Путина восстановление дипломатических отношений между Украиной и РФ.