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Зеленский рассказал о плане "Б" для ОРДЛО

Зеленский рассказал о плане "Б" для ОРДЛО

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в случае "плана Б" - так называемой стены вокруг оккупированной территории - Украина никогда не признает эту местность. Об этом Глава государства заявил во время ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

"Если стена (на линии разграничения с ОРДЛО - ред.) - это другое государство, мы никогда не признаем. Какие соцвыплаты? Это даже не государство, а другая местность, где будут только боевики", пояснил Зеленский.

Напомним, помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак во время выступления в Чатем Хаус в Лондоне на конференции по ожиданиям от "нормандского саммита" заявил, что у Президента есть план "Б" на случай, если Россия не готова выполнять Минские договоренности и не имеет четкого временного срока их выполнения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минские соглашения, ОРДЛО, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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