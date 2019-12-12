Регистрация | Вход |
USD: 23,60 -0,0857  EUR: 26,14 -0,0996 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 13 декабря 2019 06:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
5865
Версия для печати

Зеленский подтвердил, что обмен "всех установленных" состоится до Нового года

Зеленский подтвердил, что обмен "всех установленных" состоится до Нового года

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до Нового года состоится обмен "всех установленных на всех установленных". Об этом Глава государства заявил во время ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

"До нового года - мы верим в это - всех установленных на всех установленных", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что в Минске ТКГ согласовала списки удерживаемых. Кроме того, очередным этапом будет проговорена возможность возвращения в Украину военнопленных с территории России и оккупированного Крыма.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали обмена украинцев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.