Новости: Общество
Четверг, 12 декабря 2019, 23:53 • Марианна Присяжнюк • 5865
Зеленский подтвердил, что обмен "всех установленных" состоится до Нового года
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до Нового года состоится обмен "всех установленных на всех установленных". Об этом Глава государства заявил во время ток-шоу "Право на власть", передает УНН.
"До нового года - мы верим в это - всех установленных на всех установленных", - сказал Зеленский.
Президент сказал, что в Минске ТКГ согласовала списки удерживаемых. Кроме того, очередным этапом будет проговорена возможность возвращения в Украину военнопленных с территории России и оккупированного Крыма.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали обмена украинцев.
Источник: УНН
В тексте упоминаются