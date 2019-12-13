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Групповой этап Лиги чемпионов установил исторический рекорд результативности

Групповой этап Лиги чемпионов установил исторический рекорд результативности

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В рамках нынешнего розыгрыша групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА был установлен рекорд результативности, передает УНН со ссылкой на Twitter УЕФА.

В кампании Лиги чемпионов 2019/20 было забито 308 голов - рекорд в истории турнира.

Самым участником стала "Бавария" забила 24 мяча. В тройку топ-клубов в этом направлении также стали "Тоттенхэм" и "ПСЖ" - 18 и 17 голов соответственно. В активе донецкого "Шахтера" - 8 голов.

Примечательно, что наименьшая результативность в пассиве турецкого "Галатасарая" - 1 гол.

Напомним, что максимум голов в одном матче в истории группового раунда ЛЧ забивал бразилец Луис Адриано, который выступал за "Шахтер" - 5 мячей в ворота "БАТЭ" (21 октября 2014 года).

Источник: УНН
Теги: футбол, Лига чемпионов
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