Партия Джонсона получает большинство на выборах в Великобритании - экзит-пол

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном побеждает на выборах в Палату общин - таковы результаты опроса на выходе с участков для голосования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Согласно результатам большого всебританского экзит-пола, Консервативная партия по итогам досрочных выборов 12 декабря получит 386 (+50) из 650 мест в Палате общин.

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбин получат 191 мандат (-71), Либерально-демократическая партия - 13 (+1) мандатов, Шотландская национальная партия - 55 (+20).

Для большинства нужно иметь голоса 326 депутатов, хотя иногда хватит и меньше. Спикер парламента обычно является нейтральным, а представители Шинн Фейн из Северной Ирландии не занимают свои кресла.

Если официальные итоги выборов будут соответствовать прогнозам на основе экзит-пола, то консерваторы, согласно их программе, немедленно ратифицируют соглашение о выходе из Евросоюза.

Тогда 31 января 2020 года Великобритания покинет ЕС формально, а в конце года, после окончания переходного периода - и фактически.

Напомним, в Великобритании в четверг, 12 декабря, прошли внеочередные парламентские выборы,