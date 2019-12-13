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Рада приняла постановление по выполнению решений КСУ в сфере соцзащиты населения

Рада приняла постановление по выполнению решений КСУ в сфере соцзащиты населения

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления №2124 об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения предусматривает обеспечение выполнения ряда решений Конституционного Суда Украины и законов Украины в сфере социальной защиты населения.

Проектом предлагается поручить Кабинету Министров Украины безотлагательно:

- принять нормативно-правовые акты, привести свои нормативно-правовые акты, а также обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с некоторыми законами Украины, с учетом положений, которые восстановили свою силу на основании указанных решений Конституционного суда Украины;

- подать на рассмотрение ВРУ предложения о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2019 год для обеспечения выполнения положений указанных законов.

Кроме того, предлагается поручить Минсоцполитики обеспечить предоставление местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разъяснения по выполнению законов Украины с учетом положений, которые восстановили свою силу на основании решений КСУ.

Напомним, в КСУ поступило представление Верховного суда о судоустройстве и статусе судей.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, КСУ, социальная политика
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