Рада приняла постановление по выполнению решений КСУ в сфере соцзащиты населения

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления №2124 об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения предусматривает обеспечение выполнения ряда решений Конституционного Суда Украины и законов Украины в сфере социальной защиты населения.

Проектом предлагается поручить Кабинету Министров Украины безотлагательно:

- принять нормативно-правовые акты, привести свои нормативно-правовые акты, а также обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с некоторыми законами Украины, с учетом положений, которые восстановили свою силу на основании указанных решений Конституционного суда Украины;

- подать на рассмотрение ВРУ предложения о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2019 год для обеспечения выполнения положений указанных законов.

Кроме того, предлагается поручить Минсоцполитики обеспечить предоставление местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разъяснения по выполнению законов Украины с учетом положений, которые восстановили свою силу на основании решений КСУ.

Напомним, в КСУ поступило представление Верховного суда о судоустройстве и статусе судей.