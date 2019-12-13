Прибыль государственных банков выросла до 30 млрд грн
КИЕВ. 13 декабря. УНН. За сто дней работы правительства прибыль государственных банков вырос до 30 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"За 100 дней правительства обеспечены условия для развития государственных банков, в 30 млрд грн возросла прибыль государственных банков", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на 30 млрд сокращен объем неработающих кредитов (NPL) с начала года, и он продолжает снижаться.
"Частичная приватизация АБ" Укргазбанк "обеспечит вхождение IFC в капитал банка и повышение его инвестиционной привлекательности. Это первый результат реформы корпоративного управления в государственных банках", - добавили в пресс служба.
Указано, что подписание меморандума между Кабинетом министров и Национальным банком о взаимодействии ставит целью устойчивый экономический рост и ценовую стабильность.
Напомним, валютные интервенции НБУ в этом году превысили 5,5 млрд долларов.