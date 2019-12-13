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Кучма обсудил с послом Японии выполнение минских договоренностей

Кучма обсудил с послом Японии выполнение минских договоренностей

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Представитель Президента Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма встретился с послом Японии в Украине Такаши Кураи. Во время встречи они обсудили двустороннее сотрудничество между Украиной и Японией и о реализации минских договоренностей. Об этом сообщила в Facebook прессекретар представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"Леонид Кучма встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Такаши Кура. Во время встречи речь шла о двустороннем сотрудничестве между Украиной и Японией и о реализации минских договоренностей", - написала Дарка Олифер.

Она отметила, что Леонид Кучма в очередной раз отметил первоочередности выполнения именно безопасности блока минских сделок - полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и вооружений, восстановление контроля над границей.

Напомним, МИД РФ заявил, что удивлен сообщением о подготовке изменений в минские соглашения Украиной.

Источник: УНН
Теги: Минские соглашения
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