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ЕС продлил санкции против России

ЕС продлил санкции против России

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Евросоюз продлил до конца июля 2020 года санкции в отношении определенных отраслей российской экономики. Об этом пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарль Мишель заявил в четверг, 12 декабря, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и ряд других мер.

Евросоюз объявил о введении этих санкций в июле 2014 года. ЕС связывает их ослабление или отмену с выполнением Россией минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Штрафные меры Евросоюза за аннексию Крыма остаются в силе до 23 июня 2020 года, а санкции, наложенные в связи с нарушением территориальной целостности Украины, - до 15 марта 2020 года.

Напомним, Евросоюз и Украина обсудили санкции по Крыму.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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