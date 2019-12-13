Во время реконструкции причала в Черноморске присвоили 40 млн грн

КИЕВ. 13 декабря. УНН. СБУ блокировала систематическое хищение государственных средств в размерах 40 млн гривен при модернизации стратегических объектов в морских портах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Совместное с Государственным бюро расследований СБУ разоблачила должностных лиц Министерства инфраструктуры и предприятий из сферы его управления в завладении деньгами во время реконструкции морского причала в Черноморске", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что чиновники министерства в 2018 году способствовали заключению соглашения со столичной фирмой на выполнение ремонтных работ на 88 000 000 гривен. Тогда же половину этой суммы подрядчик перевел нескольким фиктивным иностранным структурам за якобы приобретение строительных материалов.

В конце концов ремонтные работы так и не было начато, а средства, перечисленные за границу, осели на оффшорных счетах участников сделки.

В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски в помещениях Министерства инфраструктуры Украины, на территории государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" и в его подразделениях в Одессе и в Черноморском морском порту.

Правоохранители изъяли материалы, подтверждающие причастность должностных лиц к присвоению бюджетных средств. Продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ проводит следственные действия в Одесском городском совете.