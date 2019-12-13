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Найденные в Индонезии пещерные рисунки являются старейшими в мире

Найденные в Индонезии пещерные рисунки являются старейшими в мире

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Пещерные рисунки, найденные на индонезийском острове Сулавеси, которым начисляется 44 000 лет, могут быть старейшим произведением изобразительного искусства, созданного человеком, а также древнейшим примером рассказы в виде рисунка. Об этом говорится в опубликованном командой австралийских и индонезийских исследователей докладе, сообщает УНН со ссылкой на журнал Nature и DW.

Рисунки, на которых изображены человеческие фигуры, используют копья и веревки для охоты на кабана, были обнаружены в 2017 году.

"Изображение нескольких охотников, сталкиваются меньшей мере с двумя отдельными видами добычи, возможно, позволяет предположить игру, совместной охоте, в котором животные неразборчиво выходят по прикрытию и направляются на охотников, ожидают на них", - говорится в статье. Эти охотники могут быть териантропамы, то есть людьми с характеристиками животных.

Хотя живопись на Сулавеси находится в плохом состоянии, исследователи смогли определить, что они обнаружили художественно развитую культуру со своим фольклором и духовными верованиями.

До сих пор старейшим произведением искусства считалась фигурка из слоновой кости, которая имеет человеческую голову и тело кошки. Она была найдена в пещере в Германии и ей, по оценкам ученых, насчитывается 40 000 лет.

Начиная с 1950-х годов в индонезийских регионах Сулавеси и Борнео были найдены сотни пещерных рисунков. Это ставит под вопрос идею, что живопись на Земле сначала возник в Европе. Для сравнения, знаменитым пещерным рисункам в гроте где Ласко во Франции только 17 000 лет.

Напомним, во Львове восстановили стену с рельефом.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, искусство
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