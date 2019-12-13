Официальный курс гривны установлен на уровне 23,56 грн/доллар

КИЕВ. 13 декабря. УНН. На 13 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,56 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 декабря установлены на таком уровне:

23.563276 грн за доллар;

26.242420 грн за евро;

0.372690 грн за российский рубль;

31.034083 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 декабря курс всех валют вырос, кроме доллара, который снизился.