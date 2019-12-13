Комитет сегодня завершил обсуждение рынке земли

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики завершил на сегодняшнем заседании обсуждение внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине, проголосовав за одну правку, передает корреспондент УНН.

Так, в 10:50 парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики закончил заседание, во время которого было обсуждение законопроекта о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине. В течение двух часов члены комитета высказывали свои позиции по внедрению рынка земли, однако, перешли к голосованию поправок.

Кроме того, глава комитета Николай Сольский не объявил о дате следующего заседания комитета.

Добавим, согласно повестке дня, размещенной на сайте ВРУ, до 20 декабря не предусмотрено заседание парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Напомним, глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский привел предложения от фракций относительно концентрации земли в одни руки при открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине.