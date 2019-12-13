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Командование ССО отреагировало на задержание Антоненко

Командование ССО отреагировало на задержание Антоненко

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Командование Сил специальных операций ВС Украины отреагировало на задержание сержанта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Командования ССО в Facebook.

“По поводу задержания сержанта Антоненко Андрея, которого подозревают в совершении преступления. Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года”, — говорится в сообщении.

Также, ССО, сообщил, что Антоненко за время прохождения службы характеризуется положительно.

“Командование Сил специальных операций ВС Украины готово содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины”, — отмечается в сообщении.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Как сообщалось, в полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Источник: УНН
Теги: Украина, ССО
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