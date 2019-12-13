Правительство и "слуги народа" собирают пресс-марафон о рынке земли

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Представители правительства, депутаты фракции "Слуга народа" и из профильного комитета собирают пресс-марафон о рынке земли на понедельник, 16 декабря. Об этом сообщили УНН в пресс-службе правительства.

"На марафоне представители правительства, депутаты фракции политической партии "Слуга народа", комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений ВРУ озвучат финальное видение земельной реформы в Украине", - указали в Кабмине.

Расскажут, как ожидается, о предложенной поддержке малых и средних фермеров, предельной концентрации земли, изменениях в арендных отношениях, реформировании Госгеокадастра, продолжении земельной децентрализации, передаче земель в распоряжение ОТО и прочее.

Собирают трехчасовой пресс-марафон в клубе Кабинета министров Украины.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли.

Напомним, в комитет ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы. В СН указали, что референдума относительно рынка земли следует ожидать в январе-феврале 2020 года.