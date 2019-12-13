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ООС: боевики вновь обстреляли район Марьинки

ООС: боевики вновь обстреляли район Марьинки

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В зоне ООС боевики нарушили режим тишины сразу с полуночи и снова обстреляли район Марьинки. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

"Сегодня, 13 декабря, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины сразу с полуночи. Под вражеским огнем из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия оказались наши позиции в районе Марьинки. Противник вел прицельный обстрел по направлению от района Трудовской с оккупированного Донецка", - заявил Гуцуляк.

Боевых потерь в результате этого враждебного обстрела с начала текущих суток нет.

Напомним, 12 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Донбасс, Марьинка, обстрелы, ООС
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