Первой государственной услугой без участия чиновника можно будет воспользоваться с 24 декабря

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Услугой электронного кабинета застройщика украинцы смогут пользоваться начиная с 24 декабря следующего года. Об этом рассказала Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время пресс-брифинга по презентации э-кабинета, передает корреспондент УНН.

"Мы можем сказать людям, которые хотят строить дома, теплицы, гаражи, даже внутренние небольшие дороги, кафе, ресторанчики, в которых может одновременно находиться до 100 человек - мы им всем говорим о том, что не надо будет проходить круги ада в государственной архитектурно-строительной инспекции по получению всей документации, которая необходима для того, чтобы они начинали строительные работы и чтобы вводили эти объекты в эксплуатацию. Вчера был зарегистрирован в Министерстве юстиции приказ Минрегиона №285 об утверждении порядка функционирования електронного кабинета в сфере градостроительной деятельности", - сказала Бабак.

С ее слов, приказ регламентирует работу электронного кабинета, в нем все, кто будут пользоваться услугами как декларативного так и разрешительного характера, получат информацию о том, что им делать для того, чтобы воспользоваться услугами через электронный кабинет застройщика.

"Мы начинаем работу этого электронного кабинета только для тех объектов, которые относятся к классу последствий СС1, то есть незначительного класса последствий, и фактически осуществляются за декларативными процедурами. Это, с 23 услуг, которые ГАСИ предоставляет, в целом это 9 административных услуг, но которые пользуются наибольшим спросом на сегодня. Эти 9 услуг люди смогут начать получать в электронном формате уже фактически с 24 декабря", - добавила министр.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с помощью новой услуги "электронный кабинет застройщика" коррупция со временем должна совсем исчезнуть как явление из сферы строительства.