Открытие рынка земли угрожает кризисом в молочной отрасли - АВМ

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Если в Украине введут рынок земель сельскохозяйственного назначения, то пострадает молочная отрасль, в частности, поголовье КРС сократится на 40 тысяч коров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации производителей молока.

"Сокращение поголовья КРС на 40 тысяч коров, более 8 тысяч безработных работников агросферы и угроза продовольственной безопасности Украины - такими могут быть последствия поспешного введения рынка земли для молочной отрасли", - говорится в сообщении.

По информации Ассоциации, в течение следующего года Украина будет терять в среднем до 4 тысяч коров ежемесячно.

"Это повлечет за собой негативную цепную реакцию. Ведь будет означать не только сокращение поголовья КРС в Украине, но и сокращение рабочих мест. За год, из-за закрытия ферм, работу могут потерять около 8 тысяч работников, а если учесть также смежные отрасли, то цифра потенциально безработных украинский возрастет минимум в 10 раз", - говорится в сообщении.

По подсчетам эксперта, в таком случае местные бюджеты недополучат около 20 млн гривен налогов ежемесячно.

"Такая ситуация угрожает и продовольственной безопасности Украины, ведь каждая отрасль не дополучает около 800 тонн молока, должны переделать в отечественные молочные продукты и загрузить работой 3-4 заводы. Если потери сырья перевести в, скажем, масло, то это минус 35 тонн масла для внутреннего потребления, мы вынуждены будем заменить импортным продуктом. То есть каждая отрасль будет терять 140 тысяч долларов", - сообщили в АВМ.

Напомним, в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщалось ранее, комитет 13 декабря завершил обсуждение рынка земли.