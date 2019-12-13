Тестировать электронное водительское удостоверение записались 35 тысяч человек - Федоров

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Для участия в бета-тестировании мобильного приложения “Дия” с доступом к цифровым водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства записалось 35 тысяч человек. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время пресс-брифинга по презентации электронного кабинета застройщика, передает корреспондент УНН.

“Мы уже запускаем бета-тестирования — вы видели, 35 тысяч человек записались на тестирование этого нашего приложения. Мы его уже создали, и в понедельник открывается возможность людям, которые записались, тестировать”, — сказал министр.

По его словам, параллельно министерство работает над другими электронными услугами.

Напомним, 11 декабря министерство цифровой трансформации Украины запустило первую очередь бета-тестировщиков приложения “Дия” (“Государство в смартфоне”).

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