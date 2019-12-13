Дело Шеремета: прокуратура просит для Дугарь круглосуточный домашний арест
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Прокуратура просит Печерский районный суд Киева применить круглосуточный домашний арест для военной медсестры Яны Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.
"Прошу применить в отношении Дугарь... меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сказал прокурор.
Напомним, суд начал избрание меры пресечения подозреваемым по делу Шеремета.
Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.
Как сообщалось ранее, в служебной характеристике военная медсестра Яна Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, характеризуется положительно.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала о возможном покушении на убийство Маруси Зверобий и похищении ее детей.
Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
Как сообщалось ранее в УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.