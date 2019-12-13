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Рябошапка попросил Кабмин увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

Рябошапка попросил Кабмин увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

Руслан Рябошапка

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Генеральная прокуратура обратилась в Кабинет министров Украины относительно увеличения размера штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку о целесообразности пересмотра штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности", - отметили в Генпрокуратуре.

Ответственность на сегодня - штраф для граждан в 8,50-119 грн и должностных лиц - 34-170 грн - не является надлежащим рычагом влияния, говорится в письме Генпрокурора.

В то же время в ГПУ отметили, что в этом году предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельности органов государственной власти и местного самоуправления с требованиями исправить нарушения. Судами уже удовлетворено 68 таких исков. В частности, Харьковским окружным административным судом удовлетворен иск местной прокуратуры с требованием устранить нарушения в сфере пожарной безопасности в Харьковском гидрометеорологическом техникуме Одесского государственного экологического университета, в котором учится 305 детей.

Напомним, тему борьбы с нарушениями пожарной безопасности вновь подняли после трагедии в колледже в Одессе, где в результате пожара погибли 16 человек. В частности, в полиции рассказали, что в одесском колледже, где произошел смертельный пожар, не было огнетушителей.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Кабмин, штраф, пожарная безопасность, нарушение, Алексей Гончарук, Руслан Рябошапка
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