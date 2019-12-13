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Дело Шеремета: суд относительно Дугарь удалился в совещательную комнату

Дело Шеремета: суд относительно Дугарь удалился в совещательную комнату

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Следственный судья Печерского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

"Для решения вопроса по существу следственный судья удаляется в совещательную", - сказал судья.

Напомним, прокуратура просит для Дугарь круглосуточный домашний арест.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Зверобой и похищение ее детей.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Источник: УНН
Теги: суд, убийство, Киев, журналисты, Гибель Павла Шеремета
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