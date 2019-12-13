В Житомирской области поймали второго беглеца из колонии

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Житомирской области поймали второго мужчину, который недавно сбежал из колонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

"В пятницу, 13 декабря 2019 года, благодаря слаженным действиям прокуратуры Житомирской области и оперативных работников государственного учреждения "Райкивская исправительная колония (№73)" задержан еще один осужденный, совершивший побег из исправительной колонии", - говорится в сообщении.

Беглеца задержали сегодня утром, в 8:20, в его же доме, где он ранее проживал до осуждения, в селе Малая Рача Радомышльского района.

Напомним, 9 декабря с Райкивской исправительной колонии (№73) совершили побег двое осужденных, отбывавших наказание под наблюдением на участке социальной реабилитации, расположенной за пределами охраняемой территории учреждения.

Как сообщалось ранее в УНН, уже на следующий день 10 декабря одного беглеца задержали, доставили к месту отбывания наказания и местной прокуратурой сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.393 УК Украины (побег из места лишения свободы, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Также постановлением суда подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас второму беглецу также сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.393 УК Украины и решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование по факту побега проводит Бердичевское ОП ГУНП в области, Бердичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.