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Дело Шеремета: суд отправил Дугарь под домашний арест

Дело Шеремета: суд отправил Дугарь под домашний арест

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест, передает корреспондент УНН.

Так, суд постановил избрать меру пресечения для Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Также суд возложил на Дугарь обязанности, а именно: прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего жительства или работы и воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, прокуратура просила для Дугарь круглосуточный домашний арест.

Добавим, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Зверобой и похищение ее детей.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Источник: УНН
Теги: суд, прокуратура, домашний арест
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